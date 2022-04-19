Mersin'de piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen Y.Ş. ve B.Ş'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince çalışma başlatıldı.

Zanlıların iş yerine düzenlenen operasyonda, mikrodalga fırına gizlenmiş sahte 13 bin 800 lira ele geçirildi.

Sahte para kontrol cihazı, tabanca ve 8 mermi de bulunan iş yerindeki şüpheliler Y.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.