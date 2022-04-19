Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da yangın: Ev ve samanlık kullanılmaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde meydana gelen yangınlarda bir ev ile samanlık kullanılmaz hale geldi. Samanlıkta çıkan yangında 13 kuzu telef oldu.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Mustafa Ede'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Yağlıdere ve Espiye Belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
13 kuzu telef oldu
Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde ise İsmail Bişkin'e ait samanlıkta yangın çıktı.
Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangında 13 kuzu telef oldu.
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