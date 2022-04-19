Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ev yangını: Anne ile kızı dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.
82 Evler Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Dumanlardan etkilendikleri belirlenen E.A. ve kızı M.A., 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.
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