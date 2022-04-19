Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin benzin deposundan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Osmaniye'de benzin deposunda 3 kilo 400 gram uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
E.A. idaresindeki otomobili şehir girişinde durduran ekipler, narkotik köpeğiyle aracı aradı.
Otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 3 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, otomobildeki E.A., O.Ç. ve B.Y. gözaltına alındı.
Zanlılardan E.A. ve O.Ç. tutuklandı, B.Y. serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu Narkotik
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