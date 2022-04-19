Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 272 şişe sahte içki ele geçirildi.
Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, bir araçta 272 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Kaçak İçki Sahte İçki Sahte Alkol Kaçakçılık
Son Haberler
- 10:55
- 10:52
- 10:53
- 10:52
- 10:48
Sıradaki Haber
Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz