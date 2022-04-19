Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Ekipler, plakasını tespit ettiği aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurup aradı.
Araçta, 60 pakette 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
4 şüpheli tutuklandı
Sürücü M.A. ile yanındaki R.A., İ.D. ve A.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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