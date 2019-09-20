Hırsızlar çaldıkları kasayı düşürünce bırakıp kaçtılar20 Eylül 2019 Cuma 09:09 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 09:09
Fatih'te 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde sabaha karşı, yüzleri maskeli ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup el arabasına yükleyerek kullandıkları motosikletin arkasına bağladı.
Şüpheliler, motosiklete bağlı el arabasıyla hareket ettikleri sırada kasayı yola devirdi. Bu sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçilerini gören şüpheliler kasayı el arabasına yükleyemeden panik yaparak motosiklete binip hızla kaçtı.
Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler durumu telsizden bölgedeki polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden polis ekipleri de bölgede, kasa ve el arabasında parmak izi incelemesi yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından çelik kasa ekip aracına yüklenerek polis merkezine götürüldü. Çelik kasanın nereden çalındığını belirlemek için araştırmalar sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA