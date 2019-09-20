İstanbul'un Fatih ilçesinde sabaha karşı, yüzleri maskeli ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup el arabasına yükleyerek kullandıkları motosikletin arkasına bağladı.

Şüpheliler, motosiklete bağlı el arabasıyla hareket ettikleri sırada kasayı yola devirdi. Bu sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçilerini gören şüpheliler kasayı el arabasına yükleyemeden panik yaparak motosiklete binip hızla kaçtı.

[Maskeli hırsızlar çaldıkları kasayı yolda düşürünce bırakıp kaçtılar Fotoğraf: İHA]

Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler durumu telsizden bölgedeki polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri de bölgede, kasa ve el arabasında parmak izi incelemesi yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından çelik kasa ekip aracına yüklenerek polis merkezine götürüldü. Çelik kasanın nereden çalındığını belirlemek için araştırmalar sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

[Maskeli hırsızlar çaldıkları kasayı yolda düşürünce bırakıp kaçtılar Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA