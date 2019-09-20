Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alacak20 Eylül 2019 Cuma 05:47 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 05:53
Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alıyor. Adaylar başvurularını 25 Eylül ile 9 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlık, 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alacak.
Adaylar 2018 yılı KPSS puan türleri ile başvuruda bulunabilecek.
Başvurular 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında "www.kulturturizm.gov.tr" adresinden alınacak.
Elektronik başvuruda KPSS puan üstünlüğüne göre sıralamaya giren adaylar, sözlü sınava davet edilecek.
Kaynak: TRT Haber