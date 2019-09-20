FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe: 74 muvazzaf askere yakalama kararı20 Eylül 2019 Cuma 07:12 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 07:44
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul'da geniş çaplı bir operasyon daha başlatıldı. 29 ilde, 72'si astsubay, toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanması deşifre edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, 72'si astsubay, 2'si uzman personel olmak üzere toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli askeri personelin, 25'inin Kara, 7'sinin Hava, 10'unun Deniz, 30'unun Jandarma ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı belirtildi.
İstanbul merkezli operasyon 29 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor.
Kaynak: TRT Haber