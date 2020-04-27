Haber Giriş: Kaynak: AA
Hırsızla kavgaya girişen kişi bıçaklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çadırına giren hırsızla kavga ederken bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli mahallesinde tarım işçisi olarak çalışan Metin Şimşek, çadırında uyuduğu sırada tanımadığı bir kişiyi görünce müdahalede bulundu.
Şüpheli ile bir süre kavga eden Şimşek, çıkan arbede sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Şimşek, diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: kavga hırsız bıçaklandıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 05:40
Sıradaki Haber
Muğla'da jandarmadan minik Ece’ye doğum günü sürprizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz