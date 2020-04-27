Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesinde oturan Sinem-İbrahim Uman çifti, anasınıfı öğrencisi kızları Ece’nin doğum günü dolayısıyla jandarma görevlilerinden istekte bulundu.

Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayan İbrahim Uman, "Evladım sizlerin doğum gününü anonslar ile kutlamasını istiyor. Lütfen bizi kırmayın" diye ricada bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Ece hem şaşırdı hem mutlu oldu

Konuşmanın ardından jandarma personeli ekip aracıyla Uman ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Balkondan ekip aracını görerek sokağa inen Ece, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Jandarma aracından "Ece, bugün senin doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun" anonsu yapıldı.

Oldukça mutlu olan küçük Ece, sevinçle anaos yapan jandarma aracına giderek askerlere teşekkür etti.

Anne Sinem Uman ise "Jandarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kızımızın hayalini gerçekleştirdiler. Ece çok mutlu oldu. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.