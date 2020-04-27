Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla son buldu.

Yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

"İlk defa böyle bir şey ile karşılaştım"

Uzun süredir araç kuyruğunda beklediğini söyleyen şoför Emrah Duran,"3, 3,5 saat oldu. Buradan halin girişine normalde 5 dakika sürmez. Ben yaklaşık 10 senedir hale gelip gidiyorum. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Bayramlarda olsun, arifelerde olsun hiçbir zaman böyle bir şeye denk gelmedik" dedi.

Bir başka sürücü ise, "Çatalca'dan geliyoruz. 00.30'dan beri buradayız. Saat 03.10. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.