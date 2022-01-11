Burası Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gölgeli köyü...

Çetin Baraj Göleti nedeniyle köy yüksek bir yere taşındı. Köylünün hayvanlarını karşı taraftaki meraya götürebilmesi için de 2019 yılında bölgeye asma köprü yapıldı.

Köyün merayla bağlantısı kesildi

Ancak meydana gelen heyelanın köprüye zarar vermesi nedeniyle köylünün merayla bağlantısı kesildi.

Hayvanlarını karşıya geçirmekte zorlandıklarını söyleyen bölge sakini, "Bu köprüyü bizim hayvanlarımız için yaptılar. Bir sene kullandık. Şimdi heyelan geldi, köprü de heyelanın içinde kaldı. Hayvanlarımız da o tarafta kaldı. Biz de kayıkla gidip geliyoruz" dedi.

"Heyelan nedeniyle köprü yıkıldı"

Başka biri ise, "Heyelan nedeniyle köprü yıkıldı. Suyun seviyesi yükseldiği zaman köprü su altında kalıyor. Şimdi bu tarafa çadır kuruyoruz, hayvanlarımızı besliyoruz" açıklamasını yaptı.

Hayvanlarını salla karşıya geçiriyorlar

Köylüler, hayvanları meraya kendi imkanlarıyla götürmeye çalışıyor.

Büyük mağduriyet yaşayan köylüler, asma köprünün onarılmasını veya yeni bir köprünün yapılmasını istiyor:

"Kendi imkanlarımızla bir kayık ve sandal yaptık. Bu şekilde karşıya gidip geliyoruz. Bu da çok tehlikeli oluyor. Bazen arkadaşlarımız boğulmaktan son anda kurtuluyor. Bu köprü olmazsa biz arazimize gidemiyoruz, hayvanlarımızı besleyemiyoruz. Çok mağduruz."