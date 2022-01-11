Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş 333 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü Halil İbrahim G'nin (49) Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Halil İbrahim G'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Halil İbrahim G. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
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