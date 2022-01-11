Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dağcılar İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu
[Fotoğraf: DHA]
Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dağ Sporları Topluluğu üyeleri, ''10 zirvede 10 kıtayı okuma'' projesi kapsamında Artos Dağı zirvesinde, İstiklal Marşı'nın son kıtasını okudu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dağ Sporları Topluluğu üyeleri, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı anısına ''10 zirvede 10 kıtayı okuma'' projesi gerçekleştirdi.
Sporcular, 2 Ekim 2021'de başlayarak Van Gölü Havzası'ndaki Gören, Kevenli, Çomaklıbaba, Büyük Erek, Başet, Alacabük, Nemrut, Süphan, Küçük Erek dağına tırmanarak her zirvede İstiklal Marşı’nın bir kıtasını okudu.
Dağcılar, son olarak 3 bin 550 metre rakımlı Artos Dağı'na tırmandı.
6 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, son kıtayı da burada okuyarak projeyi tamamladı.
Etiketler: İstiklal Marşı Van
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