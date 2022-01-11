Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Toroslar ilçesinde eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Okan Merzeci Mahallesi'nde barışmak istediği eski nişanlısı Raziye Oskay'ı evlerinin yakınında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U., olaydan sonra suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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