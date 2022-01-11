100 bin kişi içindeki haftalık toplam vaka sayısında ilk sırada yer alan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde kahvehaneler yarından itibaren 5 gün kapatılacak.

Muhtar Bayram Canıgür, esnaf ve vatandaşların ortak kararıyla kahvehaneleri yarından itibaren 5 gün süreyle kadar kapatma kararı aldıklarını söyledi.

''Mahalle halkımızı korumak amacıyla bu kararı aldık''

Mahalledeki COVID-19 vakalarının arttığını ifade eden Canıgür, şunları söyledi:

"Mahallemiz ufak. Bütün bulaşlar insanların bir araya geldiği kahvehanelerde oluyor. Kış günü herkes kahvehanelerde oturuyor. Mahalle halkımızı korumak amacıyla bu kararı aldık. Sivrihisar'daki resmi kurumlara bu kararı alacağımızı bildirdik. Onların da bilgisi var. Bulaşıcılığı biraz azaltabilir miyiz, çabası içindeyiz. Halkımız da tedirgin oluyordu."

Kahvehane işleten Cafer Ercan ise iş yerlerini kendi istekleriyle kapatacaklarını belirterek, aldıkları kararla toplum içinde hastalığın yayılmasının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Esnaf Beytullah Uyar da artan COVID-19 vakaları nedeniyle aldıkları 5 günlük kapanma süresini uzatabileceklerini belirtti.