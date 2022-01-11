Düzce merkezli Balıkesir, Sakarya, İzmir ve Burdur'da, 120 ekip 445 personelle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda narkotik madde, kesici delici alet ve silah ele geçirildi.

Operasyonun, 6 aylık titiz çalışma sonucunda yapıldığı ve gözaltı sayısı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki en büyük operasyon olduğu açıklandı.

Operasyonda Düzce, Balıkesir, Sakarya, İzmir ve Burdur'da 98 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği belirtildi.