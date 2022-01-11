Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmaris'te heyelan: Yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmur nedeniyle zeminden kopan kaya ve toprak parçaları, Marmaris- İçmeler kara yoluna yığıldı. Yol her iki yönden geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Marmaris'te gün boyu etkili olan sağanak, Marmaris-İçmeler kara yolunun 9'uncu kilometresindeki Seyir Tepesi mevkisinde, saat 10.00 sıralarında heyelana neden oldu.
Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya zemininden kopan parçaların bir kısmı yola yığılırken, çoğunluğu 8 yıl önce döşenmiş metal ağlara takıldı.
Geçici olarak trafiğe kapatıldı
Trafik polisleri, Marmaris- İçmeler kara yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Belediye ekiplerinin iş makineleri ile yaptıkları temizlik çalışması ardından, 45 dakika sonra yolda trafik tek şeritten verilmeye başlandı.
Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, ilçeye son 24 saatte, metrekareye 60,4 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi. İlçe merkezinde yağmurun aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Son Haberler
- 13:49
- 13:39
- 13:49
- 13:32
- 13:30
Sıradaki Haber
Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı: 12 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz