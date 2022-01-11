Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle, adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler açıkta demirledi.
Meteoroloji'nin Trakya için fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını etkiledi.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirledi.
Poyraz nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri de durduruldu.
Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte poyrazın, gün boyu etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu İstanbul Marmara Bölgesi Tekirdağ
Son Haberler
- 13:49
- 13:54
- 13:39
- 13:39
- 13:49
Sıradaki Haber
Dedesi ile birlikte otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz