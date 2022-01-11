Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Denizli'de "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'nin Honoz ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan N.E.'nin Kocabaş Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Asayiş timlerinin destek verdiği operasyonda N.E. yakalandı.
16 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E., cezaevine gönderildi.
Etiketler: Denizli Narkotik Uyuşturucu
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