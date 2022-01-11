Süleymaniye Mahallesi'nde Fatma V.'nin kullandığı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu'ya çarptı.

Kazada, dede Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken torun Ömer Faruk Gündoğdu ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirdi. Tek çocukları olan Ömer Faruk’tan ise geriye bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı kaldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Fatma V. gözaltına alındı.

Acemi olduğunu söyleyen Fatma V., "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın aldında kaldığını ise fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.

Fatma V., 'Taksirle ölümüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.