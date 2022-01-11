Dedesi ile birlikte otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ekmek almaya giden dede ile torununa otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu hayatını kaybetti, dedesi ise yaralı olarak kurtuldu. Kazaya neden olan sürücü, "Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım" dedi.
Süleymaniye Mahallesi'nde Fatma V.'nin kullandığı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu'ya çarptı.
Kazada, dede Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken torun Ömer Faruk Gündoğdu ise ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirdi. Tek çocukları olan Ömer Faruk’tan ise geriye bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı kaldı.
Sürücü gözaltına alındı
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Fatma V. gözaltına alındı.
Acemi olduğunu söyleyen Fatma V., "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın aldında kaldığını ise fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.
Fatma V., 'Taksirle ölümüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.