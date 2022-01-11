Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs istinat duvarına çarptı: 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 11'i yolcu 12 kişi yaralandı.
Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Hüseyin E. idaresindeki yolcu minibüsü, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Yaralı sürücü ile 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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