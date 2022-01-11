Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunda yapılan düzenleme ile Pitbull Terrier, JapaneseTosa, Dogo Argentino, Fla Brasilerio, Amerrican Bully, American Staffordshire Terrier türlerini veya bunların melezlerini sahiplenmiş olan vatandaşların kısırlaştırması ve belgelendirme zorunluluğu getirilmişti.

Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 kişinin tehlikeli köpek sahiplendiği ve ticaretini yaptığını belirledi.

Yakalanan şahıslara toplamda 240 bin TL para cezası verilirken, el konulan 4 adet köpek ise Kayseri Büyük Şehir Belediyesine ait Molu Geçici Bakımevine teslim edilecek.