Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'nda dün meydana gelen ve Cemal Eker'in hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı göçükle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu inşaatın müteahhidi ile 2 çalışan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada Cemal Eker'in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Tekirdağ'da toprağa verileceği öğrenildi.