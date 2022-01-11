Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da göçükteki işçi ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Avcılar'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 42 yaşında, 3 çocuk babası bir işçinin ölümüne ilişkin soruşturma açıldı. İçlerinde müteahhidin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'nda dün meydana gelen ve Cemal Eker'in hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı göçükle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu inşaatın müteahhidi ile 2 çalışan gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Bu arada Cemal Eker'in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Tekirdağ'da toprağa verileceği öğrenildi.
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