Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Heybeliada sakinleri yangını söndürmeye yardım etti
[Fotoğraf: AA]
Heybeliada'da iki farklı noktada çıkan orman yangını çok sayıda ekibin ve ada sakinlerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Heybeliada'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın birkaç saat içinde kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 5 hektar alan zarar gördü. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personel müdahale etti.
Ada sakinleri, itfaiye ekiplerine de yardım ederek yangının kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı.
Etiketler: heybeliada yangın ada sakinleriSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 21:28
Son Haberler
- 21:56
- 21:51
- 21:39
- 21:11
- 21:02
Sıradaki Haber
Şırnak'ta 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz