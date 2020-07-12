Heybeliada'da 2 farklı noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın birkaç saat içinde kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 5 hektar alan zarar gördü. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personel müdahale etti.

Ada sakinleri, itfaiye ekiplerine de yardım ederek yangının kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı.