Gölhisar'a bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, biri Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi.

22 kişi gözetim altında tutulacak

Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Öte yandan, testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutularak, sağlık durumlarının takip edileceği öğrenildi.