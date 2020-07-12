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Burdur'da bir belde karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişinin yaşadığı belde karantinaya alındı. Temasta bulunduğu belirlenen 22 kişi gözetim altında tutulacak.
Gölhisar'a bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, biri Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi.
22 kişi gözetim altında tutulacak
Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Öte yandan, testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutularak, sağlık durumlarının takip edileceği öğrenildi.
Etiketler: yeni tip koronavirüs covid-19 burdur haber burdur haberlerSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 19:26
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