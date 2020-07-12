Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.52'de merkez üssü Şereflikoçhisar ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Sereflikoçhisar (Ankara)
Tarih-Saat : 12.07.2020, 17:52:33 TSİ
Enlem : 38.7086 N
Boylam : 33.5741 E
Derinlik : 9.06 km
Detay : https://t.co/aEs7uJYnOs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin, yaklaşık 9,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Ankara deprem son depremler ankara haberSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:42
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