Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 82 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları yurt genelinde kararlılıkla sürüyor.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde operasyon yapıldı.
Operasyonda 160 paket halinde toplam 82 kilo 9 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: şırnak haber şırnak uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 21:11
Son Haberler
- 21:56
- 21:51
- 21:39
- 21:28
- 21:02
Sıradaki Haber
Yurt genelinde sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz