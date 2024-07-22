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Türkiye
İHA 22.07.2024 14:59

Hedef şaşıran pehlivan, vatandaşı yere serdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Şimşir Bayramı'nda güreşen iki güreşçiden biri, yanlışlıkla vatandaşı yere serdi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edilen duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş müsabakaları düzenlendi.

Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti. Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı. Bu esnada baş güreşçi, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağını tuttu.

Rakibi sandığı kişiyle güreşmeye çalışan baş güreşçi, vatandaşı yere serdi. Vatandaşlar da yaşananlar karşısında kahkahaya boğuldu.

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Bolu Güreş
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