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Türkiye
TRT Haber 22.07.2024 13:33

Yunanistan ile 2. sınır köprüsünde çalışmalar hız kazandı

Proje çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak İpsala-Kipi İkinci Sınır Köprüsü, 841 metre uzunluğunda olacak ve 4 şeritten oluşacak. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek" açıklamasını yaptı.

Yunanistan ile 2. sınır köprüsünde çalışmalar hız kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen İpsala - Kipi Sınır Köprüsü Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 22 Ocak 2004 tarihinde, iki ülkeyi bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde yeni bir karayolu sınır geçiş köprüsünün ortak olarak inşa edilmesi maksadıyla Atina’da Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsatarak, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. 10 Haziran 2006 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü’nün yapılması için imzalanan mutabakat kapsamında köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alınmıştı. Yürütülen proje çalışmalarında sona yaklaştık" dedi.

Yunanistan ile 2. sınır köprüsünde çalışmalar hız kazandı

İpsala-Kipi ikinci sınır geçiş köprüsü proje çalışmaları 2024’te tamamlanacak

Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde bitirilmesinin beklendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "17 Nisan 2024’te Selanik’te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9. Toplantısında da bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak." dedi.

Yunanistan ile 2. sınır köprüsünde çalışmalar hız kazandı

Köprü 841 metre uzunluğunda ve 4 şerit olacak

Bakan Uraloğlu, "Bu proje, sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıyor. Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye’nin, Selanik – Sofya – Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye’nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, Meriç Nehri üzerine inşa edilecek köprünün 841 metre uzunluğunda ekstradoz köprü olacak şekilde tasarlandığını belirterek, 1958 yılında yapılan eski köprünün artan trafiği karşılamaması nedeniyle bu köprünün çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılacağını bildirdi.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan Meriç Nehri Ulaşım
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