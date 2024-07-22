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Türkiye
AA 22.07.2024 12:24

Artvin'de yamaçtan kopan kaya 4 eve zarar verdi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Artvin'de yamaçtan kopan kaya 4 eve zarar verdi
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Yeniköy'de dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

Heyelanda kaya kütlelerinin çaptığı, tedbir amacıyla tahliye edilen 4 ev zarar gördü.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Öte yandan bölgede olası heyelanlara karşı tedbir amacıyla kaya ıslah çalışması yapılacağı öğrenildi.

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