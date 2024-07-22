Kontrolden çıkan otomobilden atladı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Dere Sokak'ta meydana geldi.

Necip Dırmaz’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sırasında seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan sürücünün eşi Mukaddes Dırmaz, panikleyip kapıyı açarak kendini araçtan dışarıya attı. Yerde sürüklenen kadın, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken, yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 4 araçtan 2’si kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var"

Park halindeki otomobilin sahibi Fikri Yaşaroğlu, "Oturuyorduk, kahvaltı yapıyorduk, ondan sonra patırtıya çıktık. Freni tutmamış dediler, üç tane araca vurmuş. Benim arabama vurunca üç tane otomobil birbirine girdi. Bir tane kadın vardı, araçtan düştü, ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Kadın buradayken bilinci açıktı. Trafikçiler geldi, rapor tuttu. Kaza yapan araçla birlikte dört araç var. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var. Zaten benim araç pert oldu, şasiler hep sıkıntılı, öndeki araçlar yine aynı şekilde tamponlar falan ama esas hasarlı olan benim araç" dedi.