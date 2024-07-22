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Türkiye
AA 22.07.2024 10:47

Yıldız Sarayı 2 günde 13 bine yakın kişiyi ağırladı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, ziyarete açılmasının ardından 2 gün 13 bine yakın kişiyi ağırladı.

Yıldız Sarayı 2 günde 13 bine yakın kişiyi ağırladı

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul eden Yıldız Sarayı, ilk gün 5 bin 464 kişiyi, ikinci gün ise 7 bin 420 ziyaretçiyi kabul etti.

"Hamid Bahçesi" hayranlık uyandırıyor

Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de ziyarete açılan mekanlar arasında yer aldı.

Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı "Mabeyn Köşkü" de yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu.

Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, onunla özdeşleşen, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunuldu.

Binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı

Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.

İlk defa görülecek yazma eserler arasında "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerimler de yer aldı.

Sultan Abdülhamid ile özdeşleşen saray, 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

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