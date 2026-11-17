Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, bir mağazada "Yüzde 80 İndirim" başlığıyla yapılan tanıtımlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili işletmeye, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 14/1 ve 32/1'inci maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca vatandaşların reklamlar ve kampanyalar ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik denetim ve incelemelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.