PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

[HDP'li meclis üyesi Şahzade Kurt. Fotoğraf: AA]

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 8 Kasım 2019 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Van’ın İpekyolu HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şahzade Kurt tutuklandı.

Gözaltına alınan Yacan ve Kurt'un üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Kaynak: TRT Haber