Türkiye
Van İpekyolu Belediyesine görevlendirme09 Kasım 2019 Cumartesi 09:26 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 09:32
Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Van İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan görevlendirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Yacan, geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.
İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İpekyolu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör soruşturması ipekyolu belediyesi