Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Yacan, geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İpekyolu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: TRT Haber