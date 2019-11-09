Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber