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İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı baskın09 Kasım 2019 Cumartesi 08:59 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 09:07
İstanbul Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: narkotik operasyon