Türkiye
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu09 Kasım 2019 Cumartesi 07:47 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 09:01
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Antalya Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.
İkisi çocuk 4 kişinin cansız bedeni bulundu
Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.
İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyo Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.
Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: AA