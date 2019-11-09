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İstanbul'da kapalı otoparkta araç yangını09 Kasım 2019 Cumartesi 04:12 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 04:33
İstanbul Maltepe'de, 4 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan bir araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Maltepe'de Altıntepe Mahallesinde binanın otoparkındaki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün binayı sararken, itfaiye ekipleri, kendi imkanlarıyla apartmandan çıkamayan bazı vatandaşları merdiven yardımıyla tahliye etti.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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