Türkiye
Mardin'de 18 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi09 Kasım 2019 Cumartesi 02:43 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 02:46
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
[Fotoğraf: AA ]
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında, Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi kırsalında arazi arama taraması yapıldı.
Araziye tuzaklanmış halde bulunan 18 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği, tespit edildiği yerde kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: AA