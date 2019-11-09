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Konya'da trafik kazası: 5 yaralı09 Kasım 2019 Cumartesi 02:10 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 02:12
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Konya'da Muhammed Dölek yönetimindeki otomobil, Karaman-Ereğli kara yolu Huzurevi Kavşağı'nda, Sadettin Köşşek yönetimindeki araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Köşşek ile her iki araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.
Kaynak: AA
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