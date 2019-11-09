Konya'da Muhammed Dölek yönetimindeki otomobil, Karaman-Ereğli kara yolu Huzurevi Kavşağı'nda, Sadettin Köşşek yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Köşşek ile her iki araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.

Kaynak: AA