İstanbul'da Maksat Hudaynazarov yönetimindeki hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Çalpar ile hamile eşi ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çalpar çiftinin 1 yaşındaki çocukları ise kazada yara almadı.

Hudaynazarov'un alkollü olduğu, aşırı hız yaptıktan sonra refuje ve ardından Çalpar'ın kullandığı araca çarptığı iddia edildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın görgü tanıklarından İlhan Adım, hafif ticari aracın aşırı hızlı seyrettiğini, önündeki araca çarpmamak için refüje doğru gittiğini ve orayı aşarak otomobile çarptığını söyledi.

Kaynak: AA