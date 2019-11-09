İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.

Kaynak: AA