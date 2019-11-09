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İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı09 Kasım 2019 Cumartesi 05:44 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 05:46
İstanbul Büyükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Kaynak: AA