Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu gizli sorumlu oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan tutuklu sanıklar Fahri Halit Beşir ile Emrullah İşlekoğlu'na 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Emre Kendir, Muavvez Doğan, Ali Ömer Deniz, Recep Karaca, Mehmet Ayhan, Burak Diker, Hasan Yıldırım Özmen ve İskender Koyun'u 6 yıl üçer ay hapse mahkum eden heyet, etkin pişmanlıktan faydalanan 5 sanığı ise 1 yıl 6 ay 22 gün ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Kaynak: AA