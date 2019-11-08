PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şehsade Kurt gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki aramalarını ise sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA