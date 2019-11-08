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İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 07:40 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 08:06
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tankerin içinde 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki tır otoparkında bulunan bir tankerde, kaçak akaryakıt bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Tankerde yapılan aramada, 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olayla ilgili K.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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