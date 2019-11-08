Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı08 Kasım 2019 Cuma 05:40 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 05:42
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, kuryelik yaptığı öğrenilen Bahadır K. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Cemal D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü Bahadır K. ve arkasında oturan Özge Y. yola savruldu.
Kazada ağır yaralanan Bahadır K, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, arkadaşı Özge Y. ise ayakta yapılan tedavisinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Cemal D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kazaya karışan motosiklet ve otomobili yol kenarına alarak, caddeyi trafiğe açtı.
Kaynak: AA