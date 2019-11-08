Türkiye
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı08 Kasım 2019 Cuma 05:22 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 05:25
Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ramazan Uğurlu yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette seyreden İbrahim Güler idaresindekikamyonet, Muş-Bingöl kara yolunun 7'inci kilometresinde çarpıştı.
Otomobil ve kamyonet yol kenarındaki bir evin ihata duvarına çarparak durdu.
Kazada otomobilde sıkışan Uğurlu ile Fatih Özer hayatını kaybetti, kamyonetin sürücüsü İbrahim Güler ile Harun Atabey ve Yasin Tutuş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı.
Uğurlu ile Özer'in İl Özel İdaresinde görevli oldukları öğrenildi.
Kaynak: AA
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